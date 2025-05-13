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13.05.2025  09:53   Рита Парфенова

Окупанти здійснили 119 атак дронами-камікадзе: ситуація на Харківському напрямку станом на 13 травня

Сили оборони України відбили 7 атак у районах Вовчанська й Красного Першого та знищили понад 90 одиниць техніки противника.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 13 травня оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано. Протягом доби російські війська продовжували активно застосовувати засоби ураження: було завдано авіаудару з використанням двох керованих авіабомб (КАБ), зафіксовано 119 ударів дронами-камікадзе та 371 обстріл позицій українських сил.

У районах Вовчанська та Красного Першого окупанти сім разів атакували підрозділи Сил оборони. Водночас українські захисники завдали ворогу відчутних втрат – ліквідовано 44 окупанти, з яких 27 – безповоротно. Також противник втратив або пошкодив 94 одиниці озброєння та техніки: серед них артсистема, 29 автомобілів, 60 безпілотників і 4 одиниці спецтехніки.

Крім того, Сили оборони знищили 91 вороже укриття та два склади з боєприпасами. Українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію й виконувати завдання зі стримування та відсічі збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові стримали наступальні дії окупантів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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