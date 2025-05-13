13.05.2025 09:11 Рита Парфенова

У Харкові під час пожежі в багатоповерхівці врятували 15 людей (фото)

Проти ночі 13 травня в Індустріальному районі Харкова сталася пожежа в шестиповерховому будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося евакуювати 15 мешканців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Проти ночі на 13 травня рятувальники ліквідували пожежу в шестиповерховому житловому будинку на вулиці Миру в Індустріальному районі Харкова. Повідомлення про займання надійшло о 00:31.

На момент прибуття ДСНС із вікна на 4 поверсі виривалося відкрите полум’я, а сходові клітини були заповнені густим димом. Під час гасіння вогню рятувальники евакуювали з небезпечної зони 15 мешканців будинку. Постраждалих немає.

Пожежу площею 20 квадратних метрів було локалізовано о 00:53 та повністю ліквідовано о 02:38. Причина займання з’ясовується. У ліквідації брали участь 20 рятувальників і 5 одиниць техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 12 по 13 травня рятувальники здійснили 25 виїздів, серед яких – гасіння пожежі в Індустріальному районі Харкова та знешкодження 89 вибухонебезпечних предметів.