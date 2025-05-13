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13.05.2025  08:05   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини за добу ліквідували 11 пожеж і врятували 15 людей

За добу з 12 по 13 травня рятувальники здійснили 25 виїздів, серед яких – гасіння пожежі в Індустріальному районі Харкова та знешкодження 89 вибухонебезпечних предметів.

дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Станом на 7:00 13 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС звітують про 25 оперативних виїздів протягом доби: 11 – на ліквідацію пожеж, 13 – на допомогу населенню, ще один – за іншим викликом.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, цього разу на території Харківщини не зафіксовано. Водночас рятувальники гасили загоряння у 6-поверховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. Там горіло підсобне приміщення на четвертому поверсі на площі 20 м². У результаті пожежі вогнеборці врятували 15 людей. Причини загоряння з’ясовуються.

Крім того, піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про пожежу в Харкові, в якій загинула жінка.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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