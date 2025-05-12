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12.05.2025  12:42   Рита Парфенова

Рятувальники розповіли, як гасили пожежу у Харкові (фото)

Недільного вечора у квартирі на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки на вул. Олександра Лавренка спалахнула пожежа – врятовано десятьох мешканців, одна жінка загинула.

У Харкові на пожежі загинула жінка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Увечері 11 травня в Холодногірському районі Харкова сталася смертельна пожежа. Загоряння виникло о 22:13 у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Олександра Лавренка.

У Харкові на пожежі загинула жінка

Площа займання склала 3 кв. м – горіли домашні речі. На момент прибуття рятувальників вогонь активно поширювався. Під час гасіння вдалося евакуювати 10 мешканців. Проте 55-річна жінка загинула.

У Харкові на пожежі загинула жінка

Пожежу ліквідували о 23:18. Причини загоряння наразі встановлюються. До ліквідації наслідків було залучено 10 рятувальників і 3 одиниці техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що загалом протягом доби з 11 по 12 травня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону тричі виїжджали на ліквідацію пожеж. Одна з них виникла внаслідок ворожого обстрілу.
Тэги:  дснс, пожежа, харків
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