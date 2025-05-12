У Салтівському районі Харкова автомобіль на смерть збив 84-річну жінку

На проспекті Тракторобудівників водій ВАЗ-21099 смертельно травмував пенсіонерку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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День сприятливий для рішучих дій, але не варто перегинати палицю. Уникати конфліктів допоможе самоконтроль і обережність.
Упродовж понеділка в Харкові небо буде вкрите хмарами, і майже весь день йтиме дощ. Удень опади можуть посилитися, однак ближче до вечора поступово слабшатимуть.
12 травня – день медичних сестер і обізнаності про синдром хронічної втоми/
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