12.05.2025 11:22 Рита Парфенова

У Салтівському районі Харкова автомобіль на смерть збив 84-річну жінку

На проспекті Тракторобудівників водій ВАЗ-21099 смертельно травмував пенсіонерку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Увечері 11 травня в Салтівському районі Харкова сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Близько 22:30 водій автомобіля ВАЗ-21099 здійснив наїзд на 84-річну жінку на проспекті Тракторобудівників. За попередніми даними, пішохід переходила проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок отриманих травм жінка загинула на місці.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі та можливе обмеження права керування транспортними засобами.

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Раніше РЕДПОСТ писав про водія, який вбив себе та двох своїх пасажирів, порушивши ПДР.