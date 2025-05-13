13.05.2025 07:30 Рита Парфенова

13 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.

Історія цього свята пов'язана із французьким містом Оі, де місцеві жителі вирішили вшанувати цю "сонячну квітку" через їхню велику любов до рослини. Кульбабки часто використовуються у народній медицині. З кореня готують відвар, який застосовують при гепатиті, а листя та квіти користуються при поганому травленні, болях у шлунку та перепадах тиску. У Китаї кульбаби вважаються повноцінною овочевою культурою і використовуються у вишуканих стравах. Французи готують з кульбаб салати, супи і навіть варення. Кульбаби також додають до елітного сиру. З підсмаженого коріння роблять напій, який може замінити каву.

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Також 13 травня відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього. Головна мета цієї події - привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити поінформованість про технології майбутнього і їх використання.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучениці Гликерії.

В народних традиціях день Гликерії пов’язують із появою комарів. Вважається, що з цього дня ночі стають вологими та теплими, скоріше паркими.

Цього дня не можна сваритися, злословити та плакати. Наші предки вважали, що не можна вбивати комарів, це принесе нещастя. Не радилося також перебувати біля водойм.



За Юліанським календарем, 13 травня православна церква вшановує пам’ять апостола Якова.



Цей день був сумним для хлопців та дівчат, яким не терпілося одружитися. З Якова (Якова), тобто. з 30 квітня за старим стилем, припиняли всяке сватання, оскільки наступний місяць травень вважався вкрай непридатним для одруження. І досі збереглася приказка: «У травні одружуватися - все життя мучитися». Навіть сама пропозиція про одруження, що пролунала в травневі дні, розцінювалася як образа нареченої та всієї її сім'ї.

Також цього дня

В 1637 кардинал Рішельє, пам'ятаючи про своїх ворогів, він наказав закруглити всі кинджали, якими під час їжі різали м'ясо, створивши таким чином столовий ніж.



1840 – народився Альфонс Доде, французький прозаїк та драматург («Тартарен з Тараскона», «Набоб»).



1849 – народився Панас Мирний (справжнє ім'я Опанас Якович Рудченко), український письменник («Хіба ревуть воли, коли ясла повні?», «Лимерівна», «Гуляча»).



1857 – через безглузді чутки про те, що впадуть високі будинки, парижани в паніці покинули місто.



1865 – відкрито Новоросійський університет в Одесі (зараз Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова).



1920 – у Манчестері на конференції лікарів-дантистів цукор названий головною причиною хвороби зубів, щоб уникнути згубних наслідків рекомендувалося після насолоди пити сухе шампанське.



1933 – наклав на себе руки Микола Хвильовий (справжнє прізвище Фітілєв), український письменник, публіцист.



1937 – народився Роджер Желязни, американський письменник-фантаст («Хроніки Амбера», «Міст з попелу», «Знаки дороги», «Варіант Єдинорога», «Тут бувають дракони»).



1939 – народився Харві Кейтель, американський актор («Кримінальне чтиво», «Скажені пси», «Таксист», «Від заходу сонця»).



1950 – народився Стіві Вандер (справжнє ім'я Стівіленд Джадкінс Морріс), американський співак і композитор, сліпий від народження.



1950 – в англійському місті Сільверстоуні відбулися перші перегони першого чемпіонату «Формули-1».



1961 – народився Денніс Родман, американський баскетболіст, гравець НБА, кіноактор, який веде власну програму на MTV, автор книг-бестселерів, актор і діяч шоу-бізнесу.



1965 - "Rolling Stones" випускають синглом пісню "Satisfaction".



1986 – у Франції вийшов фільм Клода Лелюша «Чоловік та жінка. 20 років по тому» про тих же героїв і з тими ж акторами.



1986 – народився Роберт Паттінсон, британський актор, модель та музикант.



1986 – народився Олександр Рибак, норвезький співак, музикант, родом із Білорусії. Переможець Євробачення 2009, який набрав рекордну кількість балів, – 387.



1992 – Верховна Рада України скасувала декларацію про незалежність Криму.



1992 - американські космонавти знаходилися у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), вперше в космос вийшли відразу три космонавти.



2002 – помер Валерій Лобановський, радянський та український футбольний тренер.



2003 – Шаоліньський монастир уперше сплатив податки. Монастир отримав гроші від однієї кінематографічної компанії за використання своєї торгової марки. Це перший прибуток монастиря після того, як настоятель вирішив взятися за захист інтелектуальної власності.



2014 – проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ, влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинули 7 українських десантників.

2023 – вибухи на складах боєприпасів військової частини А3013 у селі Грузевиця Хмельницької області.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Георгій, Гликерія, Євфимій, Макар, Олександр.



за Юліанським календарем: Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита, Яків.