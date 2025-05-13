13.05.2025 08:28 Рита Парфенова

На Харківщині та Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника за добу

Українські військові стримали наступальні дії окупантів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Піщаного, Глушківки та Новоосинового.

Протягом минулої доби українські військові продовжували стримувати наступальні дії російських окупантів на північних напрямках Харківщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку наші підрозділи успішно відбили сім ворожих атак у районах Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку зафіксовано п’ять штурмів з боку противника. Сили оборони зупинили ворожі дії поблизу населених пунктів Піщане, Глушківка та Новоосинове.

Крім того, російська армія завдала авіаудару по району Дворічної.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ЗСУ відбивають ворожу атаку на Вовчанськ.