У Харкові провели ремонт у 109 житлових будинках за тиждень

У Київському, Салтівському та Немишлянському районах комунальники виконують поточне утримання житлового фонду: відновлюють покрівлі, входи в будинки та облаштовують укриття.
Комунальники ліквідовують аварійні ділянки покрівель та вхідних груп, закривають контури багатоповерхових будинків, а також облаштовують вхідні зони та місця для сидіння в укриттях.
Протягом останнього тижня роботи були проведені у 109 житлових будинках.
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