13.05.2025 13:46 Рита Парфенова

У Харкові провели ремонт у 109 житлових будинках за тиждень

У Київському, Салтівському та Немишлянському районах комунальники виконують поточне утримання житлового фонду: відновлюють покрівлі, входи в будинки та облаштовують укриття.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харкові тривають роботи з поточного утримання житлового фонду. Їх виконують фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» у трьох районах міста – Київському, Салтівському та Немишлянському.

Комунальники ліквідовують аварійні ділянки покрівель та вхідних груп, закривають контури багатоповерхових будинків, а також облаштовують вхідні зони та місця для сидіння в укриттях.

Протягом останнього тижня роботи були проведені у 109 житлових будинках.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають технічно зношену ділянку водоводу на Сумському шляху, яка забезпечує водою мешканців Холодногірського району та селищ Подвірки, Солоницівка та Пісочин.