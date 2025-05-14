14.05.2025 09:09

Уночі по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА: фото наслідків

Росіяни атакували БпЛА «Ланцет» і «Герань-2» місто Валки та село Олександрівка. Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох чоловіків, 93-річна жінка дістала сильний стрес.

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура Харківщини розпочала розслідування за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території області в ніч на 14 травня. Під ударом опинились Богодухівський та Лозовський райони.

Близько 00:05 дрон-камікадзе армії рф влучив по місту Валки. Внаслідок атаки було пошкоджено вантажівку, припарковану на узбіччі дороги, а також паркан приватного будинку, що стоїть поруч. На щастя, обійшлося без постраждалих. Попередньо встановлено, що окупанти використали безпілотник типу «Ланцет».

Ще один удар БпЛА, ймовірно «Герань-2», зафіксовано в селі Олександрівка Близнюківської громади. Там пошкоджено кілька житлових будинків, гараж, автомобіль і трактори. Постраждали троє людей: поранення дістали чоловіки віком 49 та 54 роки, а 93-річна жінка перенесла гостру стресову реакцію.

Прокурори разом зі слідчими поліції продовжують фіксацію наслідків злочинів, вчинених армією рф проти цивільного населення Харківщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталися шість пожеж, є загиблі та постраждалі.