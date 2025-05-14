    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Уночі по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА: фото наслідків
14.05.2025  09:09   

Уночі по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА: фото наслідків

Росіяни атакували БпЛА «Ланцет» і «Герань-2» місто Валки та село Олександрівка. Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох чоловіків, 93-річна жінка дістала сильний стрес.

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокуратура Харківщини розпочала розслідування за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території області в ніч на 14 травня. Під ударом опинились Богодухівський та Лозовський райони.

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

Близько 00:05 дрон-камікадзе армії рф влучив по місту Валки. Внаслідок атаки було пошкоджено вантажівку, припарковану на узбіччі дороги, а також паркан приватного будинку, що стоїть поруч. На щастя, обійшлося без постраждалих. Попередньо встановлено, що окупанти використали безпілотник типу «Ланцет».

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

Ще один удар БпЛА, ймовірно «Герань-2», зафіксовано в селі Олександрівка Близнюківської громади. Там пошкоджено кілька житлових будинків, гараж, автомобіль і трактори. Постраждали троє людей: поранення дістали чоловіки віком 49 та 54 роки, а 93-річна жінка перенесла гостру стресову реакцію.

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

Прокурори разом зі слідчими поліції продовжують фіксацію наслідків злочинів, вчинених армією рф проти цивільного населення Харківщини.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше  РЕДПОСТ писав, що протяягом доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталися шість пожеж, є загиблі та постраждалі.

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Надзвичайні події Старий Салтів і Шестакове під обстрілами дронів «Ланцет»: зафіксовані руйнування і постраждалий 14.05 Надзвичайні події За добу на Харківщині загинули 2 людини, ще 13 – поранені внаслідок ворожих атак 13.05 Надзвичайні події Загарбники вбили двох літніх мешканців Харківщини (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 