За добу на Харківщині загинули 2 людини, ще 13 – поранені внаслідок ворожих атак

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і щонайменше вісім населених пунктів Харківської області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, зафіксовано загибель двох мирних жителів і поранення ще 13 осіб.
У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади через авіаудар загинули 80-річний чоловік і 70-річна жінка. Поранень зазнали шестеро людей — жінки віком 88, 83 і 67 років, а також 69-річний чоловік.
У місті Куп’янськ постраждали 56-річна жінка та 34-річний чоловік. У селі Старий Салтів поранення отримали двоє чоловіків — 63 і 35 років.
У селі Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 51-річний чоловік. У селі Олександрівка Лозівського району — 90-річна жінка та чоловіки віком 54 і 49 років.
По Холодногірському району Харкова противник завдав ударів двома безпілотниками типу «Молнія».
Загалом по Харківщині росіяни застосували щонайменше:
Пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталися шість пожеж, є загиблі та постраждалі.
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