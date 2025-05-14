14.05.2025 09:31 Рита Парфенова

За добу на Харківщині загинули 2 людини, ще 13 – поранені внаслідок ворожих атак

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і щонайменше вісім населених пунктів Харківської області.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, зафіксовано загибель двох мирних жителів і поранення ще 13 осіб.

У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади через авіаудар загинули 80-річний чоловік і 70-річна жінка. Поранень зазнали шестеро людей — жінки віком 88, 83 і 67 років, а також 69-річний чоловік.

У місті Куп’янськ постраждали 56-річна жінка та 34-річний чоловік. У селі Старий Салтів поранення отримали двоє чоловіків — 63 і 35 років.

У селі Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 51-річний чоловік. У селі Олександрівка Лозівського району — 90-річна жінка та чоловіки віком 54 і 49 років.

По Холодногірському району Харкова противник завдав ударів двома безпілотниками типу «Молнія».

Загалом по Харківщині росіяни застосували щонайменше:

7 керованих авіабомб (КАБ);

3 дрони «Молнія»;

2 дрони «Герань-2»;

1 БпЛА «Ланцет»;

3 FPV-дрони.

Пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури:

У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, дві багатоповерхівки та два автомобілі.

У Чугуївському районі — два авто і екскаватор.

У Харківському районі пошкоджено електромережу та приватний будинок.

У Богодухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль.

У Лозівському районі — приватний будинок.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протяягом доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталися шість пожеж, є загиблі та постраждалі.