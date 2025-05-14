    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині загинули 2 людини, ще 13 – поранені внаслідок ворожих атак
14.05.2025  09:31   Рита Парфенова

За добу на Харківщині загинули 2 людини, ще 13 – поранені внаслідок ворожих атак

Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і щонайменше вісім населених пунктів Харківської області.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, зафіксовано загибель двох мирних жителів і поранення ще 13 осіб.

У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади через авіаудар загинули 80-річний чоловік і 70-річна жінка. Поранень зазнали шестеро людей — жінки віком 88, 83 і 67 років, а також 69-річний чоловік.

У місті Куп’янськ постраждали 56-річна жінка та 34-річний чоловік. У селі Старий Салтів поранення отримали двоє чоловіків — 63 і 35 років.

У селі Руські Тишки Циркунівської громади постраждав 51-річний чоловік. У селі Олександрівка Лозівського району — 90-річна жінка та чоловіки віком 54 і 49 років.

По Холодногірському району Харкова противник завдав ударів двома безпілотниками типу «Молнія».

Загалом по Харківщині росіяни застосували щонайменше:

  • 7 керованих авіабомб (КАБ);
  • 3 дрони «Молнія»;
  • 2 дрони «Герань-2»;
  • 1 БпЛА «Ланцет»;
  • 3 FPV-дрони.

Пошкодження отримали об’єкти цивільної інфраструктури:

  • У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, дві багатоповерхівки та два автомобілі.
  • У Чугуївському районі — два авто і екскаватор.
  • У Харківському районі пошкоджено електромережу та приватний будинок.
  • У Богодухівському районі пошкоджено вантажний автомобіль.
  • У Лозівському районі — приватний будинок.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше  РЕДПОСТ писав, що протяягом доби внаслідок обстрілів на Харківщині сталися шість пожеж, є загиблі та постраждалі.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Надзвичайні події Старий Салтів і Шестакове під обстрілами дронів «Ланцет»: зафіксовані руйнування і постраждалий 14.05 Надзвичайні події Уночі по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА: фото наслідків 13.05 Надзвичайні події Загарбники вбили двох літніх мешканців Харківщини (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 