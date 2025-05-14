14.05.2025 09:51 Рита Парфенова

Старий Салтів і Шестакове під обстрілами дронів «Ланцет»: зафіксовані руйнування і постраждалий

На Чугуївщині російські війська атакували дронами «Ланцет» поле біля села Шестакове та підприємство в Старому Салтові. Пошкоджено екскаватор і два автомобілі. Один чоловік отримав поранення.

Чугуївський район Харківщини зазнав нових ворожих ударів із використанням дронів-камікадзе. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 12:50 безпілотник влучив у поле неподалік села Шестакове, внаслідок чого було пошкоджено екскаватор.

О 15:15 російський БпЛА атакував підприємство в селищі Старий Салтів. В результаті удару пошкоджено два автомобілі, поранення отримав 63-річний чоловік.

За попередньою інформацією, для обох атак ворог застосував безпілотники типу «Ланцет».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби російські війська атакували Харків і щонайменше вісім населених пунктів Харківської області.