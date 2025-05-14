Старий Салтів і Шестакове під обстрілами дронів «Ланцет»: зафіксовані руйнування і постраждалий

На Чугуївщині російські війська атакували дронами «Ланцет» поле біля села Шестакове та підприємство в Старому Салтові. Пошкоджено екскаватор і два автомобілі. Один чоловік отримав поранення.
Чугуївський район Харківщини зазнав нових ворожих ударів із використанням дронів-камікадзе. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Близько 12:50 безпілотник влучив у поле неподалік села Шестакове, внаслідок чого було пошкоджено екскаватор.
О 15:15 російський БпЛА атакував підприємство в селищі Старий Салтів. В результаті удару пошкоджено два автомобілі, поранення отримав 63-річний чоловік.
За попередньою інформацією, для обох атак ворог застосував безпілотники типу «Ланцет».
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби російські війська атакували Харків і щонайменше вісім населених пунктів Харківської області.
Комментариев: 0
День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
влажность:
давление:
ветер: