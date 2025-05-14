    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Старий Салтів і Шестакове під обстрілами дронів «Ланцет»: зафіксовані руйнування і постраждалий
14.05.2025  09:51   Рита Парфенова

Старий Салтів і Шестакове під обстрілами дронів «Ланцет»: зафіксовані руйнування і постраждалий

На Чугуївщині російські війська атакували дронами «Ланцет» поле біля села Шестакове та підприємство в Старому Салтові. Пошкоджено екскаватор і два автомобілі. Один чоловік отримав поранення.

дрон влучив в ескаватор

Чугуївський район Харківщини зазнав нових ворожих ударів із використанням дронів-камікадзе. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 12:50 безпілотник влучив у поле неподалік села Шестакове, внаслідок чого було пошкоджено екскаватор.

О 15:15 російський БпЛА атакував підприємство в селищі Старий Салтів. В результаті удару пошкоджено два автомобілі, поранення отримав 63-річний чоловік.

За попередньою інформацією, для обох атак ворог застосував безпілотники типу «Ланцет».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше  РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби російські війська атакували Харків і щонайменше вісім населених пунктів Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Надзвичайні події За добу на Харківщині загинули 2 людини, ще 13 – поранені внаслідок ворожих атак 14.05 Надзвичайні події Уночі по Валках та Олександрівці на Харківщині вдарили ворожі БпЛА: фото наслідків 13.05 Надзвичайні події Загарбники вбили двох літніх мешканців Харківщини (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 