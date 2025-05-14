    
Главная Новини Харкова Суспільство У харківському ліцеї №112 відкрили меморіальну дошку бійцю «Кракена» Дмитру Киричку
14.05.2025  10:21   Рита Парфенова

У харківському ліцеї №112 відкрили меморіальну дошку бійцю «Кракена» Дмитру Киричку

На фасаді навчального закладу в Слобідському районі Харкова з’явилася меморіальна дошка на честь випускника ліцею, полеглого захисника України Дмитра Киричка, який загинув у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання.

Дмитро Киричок

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківському ліцеї №112, що розташований у Слобідському районі міста, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Дмитра Киричка. Він навчався в цьому закладі, а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України у складі підрозділу спеціального призначення «Кракен».

Дмитро Киричок Дмитро Киричок

Церемонія відкриття відбулася за участі родини полеглого захисника, його побратимів, педагогів, друзів, представників районної адміністрації та мешканців району.

Дмитро Киричок

Дмитро Киричок загинув 22 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Руська Лозова Харківської області.

Дмитро Киричок

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ліцеї №175 у Немишлянському районі Харкова встановили меморіальну дошку та мурал на честь загиблого захисника України Данила Погорілова, який служив у спецпідрозділі «Кракен» і загинув у травні 2024 року.

Тэги:  меморіальна дошка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.05 Суспільство У Харкові вшанували загиблого бійця «Кракена» Данила Погорілова (фото) 08.05 Суспільство У Харкові відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Сергію Трухачову 07.05 Суспільство Меморіальну дошку загиблому бійцю Антону Пономарьову відкрили в Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 