14.05.2025 10:21 Рита Парфенова

У харківському ліцеї №112 відкрили меморіальну дошку бійцю «Кракена» Дмитру Киричку

На фасаді навчального закладу в Слобідському районі Харкова з’явилася меморіальна дошка на честь випускника ліцею, полеглого захисника України Дмитра Киричка, який загинув у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківському ліцеї №112, що розташований у Слобідському районі міста, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Дмитра Киричка. Він навчався в цьому закладі, а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України у складі підрозділу спеціального призначення «Кракен».

Церемонія відкриття відбулася за участі родини полеглого захисника, його побратимів, педагогів, друзів, представників районної адміністрації та мешканців району.

Дмитро Киричок загинув 22 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Руська Лозова Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ліцеї №175 у Немишлянському районі Харкова встановили меморіальну дошку та мурал на честь загиблого захисника України Данила Погорілова, який служив у спецпідрозділі «Кракен» і загинув у травні 2024 року.