Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
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