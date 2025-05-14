14.05.2025 11:11 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу знищено понад 70 окупантів і 145 одиниць ворожої техніки

Ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною. Протягом доби окупанти здійснили 661 обстріл і чотири штурми.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 14 травня обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається напруженою, однак суттєвих змін не зазнала.

За добу російські війська здійснили 661 обстріл позицій Сил оборони, використавши, зокрема, 2 керовані авіабомби (КАБ) і 150 дронів-камікадзе. Чотири спроби штурмів було зафіксовано в районах населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику. Протягом останньої доби на Харківському напрямку ліквідовано 73 окупанти, з них 24 — безповоротно.

Також знищено або пошкоджено 145 одиниць ворожої техніки, зокрема:

4 бойові броньовані машини,

4 артилерійські системи,

реактивну систему залпового вогню,

27 автомобілів,

100 безпілотників,

3 засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ),

6 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські захисники знищили 75 укриттів, які використовували росіяни для розміщення особового складу.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконання бойових завдань із відсічі російської агресії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни атакували на Харківському та Куп’янському напрямках: зафіксовано шість штурмів.