На Харківському напрямку за добу знищено понад 70 окупантів і 145 одиниць ворожої техніки

Ситуація в зоні оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною. Протягом доби окупанти здійснили 661 обстріл і чотири штурми.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 14 травня обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається напруженою, однак суттєвих змін не зазнала.
За добу російські війська здійснили 661 обстріл позицій Сил оборони, використавши, зокрема, 2 керовані авіабомби (КАБ) і 150 дронів-камікадзе. Чотири спроби штурмів було зафіксовано в районах населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.
Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику. Протягом останньої доби на Харківському напрямку ліквідовано 73 окупанти, з них 24 — безповоротно.
Також знищено або пошкоджено 145 одиниць ворожої техніки, зокрема:
Крім того, українські захисники знищили 75 укриттів, які використовували росіяни для розміщення особового складу.
Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконання бойових завдань із відсічі російської агресії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни атакували на Харківському та Куп’янському напрямках: зафіксовано шість штурмів.
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