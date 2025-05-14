14.05.2025 11:20

У Харкові водій авто здійснив ДТП та почав пити алкогольний напій

13 травня близько 18:00 патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Бугрименка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що кермувальник авто ВАЗ не впевнився в безпечності руху та здійснив наїзд на припаркований автомобіль.

Під час складання відповідних адміністративних матеріалів керманич автомобілю ВАЗ почав вживати алкогольні напої. Інспектори на такі дії відреагували згідно чинного законодавства.

Поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 21 водія, які керували транспортними засобами з ознаками сп'яніння.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram