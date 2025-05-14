14.05.2025 11:45 Віталій Хіневич

На Харківщині виявили браконьєра

У Лозівському районі задокументовано грубе порушення Правил любитльського рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

14 травня 2025 року, під час проведення рибоохоронних заходів, на ставку біля села Нестіліївка Лозівському району державними інспекторами виявлено громадянина. Він ловив рибу забороненими знаряддями лову – сітками з льоси 2 шт та вловив таку рибу: товстолоб - 16 екз., білий амур - 1 екз. Загальна вага склала 22 кг.

На особу складено адміністративний протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 61 761 грн. Заборонені знаряддя лову вилучено. Незаконно добуті водні біоресурси в неушкодженому стані були випущені у природнє середовище.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Варто зазначити, що з 1 квітня 2025 року на всіх рибогосподарських водних об’єктах Харківської області діє весняно-літня заборона на лов водних біоресурсів.

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