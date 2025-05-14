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14.05.2025  08:10   Рита Парфенова

Росіяни атакували на Харківському та Куп’янському напрямках: зафіксовано шість штурмів

Окупаційні війська чотири рази атакували позиції поблизу Вовчанська, Тополів і Петрівки, ще дві атаки відбито неподалік Піщаного та Загризового на Куп’янському напрямку.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби ворог здійснив чотири спроби наступу поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

На Куп’янському напрямку сили оборони України відбили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане та Загризове.

генштаб зсу мапа

Ситуація на обох напрямках залишається напруженою, українські військові тримають оборону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку противник від початку доби 13 травня п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого та завдав авіаудару по району Дворічної.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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