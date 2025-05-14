Росіяни атакували на Харківському та Куп’янському напрямках: зафіксовано шість штурмів

Окупаційні війська чотири рази атакували позиції поблизу Вовчанська, Тополів і Петрівки, ще дві атаки відбито неподалік Піщаного та Загризового на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку протягом доби ворог здійснив чотири спроби наступу поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.
На Куп’янському напрямку сили оборони України відбили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане та Загризове.
Ситуація на обох напрямках залишається напруженою, українські військові тримають оборону.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку противник від початку доби 13 травня п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого та завдав авіаудару по району Дворічної.
Комментариев: 0
День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
влажность:
давление:
ветер: