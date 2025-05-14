14.05.2025 08:10 Рита Парфенова

Росіяни атакували на Харківському та Куп’янському напрямках: зафіксовано шість штурмів

Окупаційні війська чотири рази атакували позиції поблизу Вовчанська, Тополів і Петрівки, ще дві атаки відбито неподалік Піщаного та Загризового на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби ворог здійснив чотири спроби наступу поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка.

На Куп’янському напрямку сили оборони України відбили дві штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане та Загризове.

Ситуація на обох напрямках залишається напруженою, українські військові тримають оборону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку противник від початку доби 13 травня п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого та завдав авіаудару по району Дворічної.