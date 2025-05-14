14.05.2025 07:30 Рита Парфенова

14 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

14 травня свято відзначають фрілансери.

Якщо спочатку заробіток в інтернеті вважався заняттям для підлітків, які бажають підзаробити грошима на кишенькові витрати, то сьогодні дорослі люди – професіонали своєї справи – з гордістю кажуть, що фріланс – це стиль життя.



Цікавий момент: термін фрілансер вперше вживається Вальтером Скоттом у романі «Айвенго» для опису «середньовічного найманого воїна».

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День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, щороку вшановують 14 травня. Цю дату встановила Верховна Рада України у 2021 році відповідною постановою.

За інформацією ізраїльського національного меморіалу «Яд Вашем», звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від нацистського знищення отримали 2673 громадяни України. Це почесне звання держава Ізраїль присвоює тим, хто, ризикуючи власним життям, допомагав євреям уникнути Голокосту.

Серед усіх країн світу Україна займає четверту позицію за кількістю Праведників народів світу. Більше таких людей лише в Польщі, Нідерландах та Франції. Загалом носії цього звання представляють понад 50 країн..

Православні свята

Цього року Преполовення П’ятидесятниці віряни відзначають 14 травня. Дата збігається як у новому, так і в старому церковному стилі. Свято символізує середину періоду між Великоднем і Трійцею – тобто минуло вже 25 днів із 50-ти.

Це одне з найдавніших християнських свят. Його дата щороку змінюється, оскільки прив’язана до Пасхи. Тривалість святкування – вісім днів: сам день Преполовення та сім днів післясвята.

У православній традиції в цей день проводиться хресний хід до водних джерел – річок, озер чи криниць, де відбувається мале освячення води. У давнину після цього процесія прямувала на хлібні поля: там священик окроплював посіви, а люди просили в молитвах щедрого врожаю.

На Преполовення віряни традиційно відвідують Божественну літургію. Вода, освячена у джерелах, за народними віруваннями, має цілющі властивості – нею обливалися для зцілення та захисту від хвороб. Також вважалося, що кожен добрий вчинок, зроблений цього дня, обертається подвійною віддачею.

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Ісидора та Максима, а також преподобного Микити, затворника Києво-Печерського і єпископа Новгородського.

Селяни сіяли льон та висаджували огірки у відкритий ґрунт. А жінки влаштовували день піклування про себе, вважаючи, що сьогодні найкращий день для краси.

Церква забороняє цього дня лайку, лихослів'я, суперечки, скандали, не можна відмовляти тому, хто просить про допомогу, скупитися, заздрити.

Народні повір'я забороняють цього дня жінкам шити і в'язати - можна захворіти. За можливості потрібно перенести далеку поїздку - дорога може бути важкою.

За Юліанським календарем, 14 травня православна церква вшановує пам’ять Благовірної Тамари, цариці Грузинської.

Наші пращури запалювали цього дня ритуальні вогнища, закликаючи літо. День варто провести у спокійній обстановці та труді.



Не рекомендують нічого позичати. Якщо цього дня дати комусь гроші, то позика навряд чи повернеться.

Також цього дня

У 1627 році народився Петро Дорошенко, гетьман Війська Запорозького.



1796 – англійський хірург Едвард Дженнер зробив успішне щеплення від віспи восьмирічного Джеймса Фіпса.



1853 – у США запатентували згущене молоко.



1856 – Чарльз Дарвін приступив до здійснення підступного плану щодо перетворення людського минулого на мавпяння, розпочавши роботу над «Походженням видів».



1862 – швейцарський годинникар Адольф Ніколь винайшов хронограф.



1871 – народився Василь Стефаник, український письменник.



1878 – назва «вазелін» була запатентована як торгова марка.



1899 – помер Ларс Фредрік Нільсон, шведський хімік, який відкрив в 1879 хімічний елемент скандій, атомна вага і властивості якого відповідали передбаченому в 1870 Д. І. Менделєєвим екабору.



1900 – у Парижі відкрилися ІІ Олімпійські ігри. У них уперше взяли участь жінки. Першою чемпіонкою стала англійка Шарлотта Купер.



1905 – на Малаховому кургані у Севастополі відкрилася панорама «Оборона Севастополя» художника Ф.А. Рубо.



1908 – Вілбур Райт взяв на борт першого у світі пасажира аероплана - Чарльза У. Фернаса і здійснив політ на 600 метрів, що тривав 28,6 секунди.



1944 – народився Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер та сценарист.



1948 – проголошення незалежності держави Ізраїль.



1954 – у Гаазі державами, що входять до ООН, прийнято Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.



1961 – народився Тім Рот, англійський та американський кіноактор.



1969 – народилася Кейт Бланшетт, австралійсько-американська актриса («Єлизавета», «Таланливий містер Ріплі», «Володар кілець»).



1975 – у швейцарському Базелі «Динамо» (Київ) уперше вибороло футбольний Кубок Кубків.



1975 – народився Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи».



1984 – народився Марк Цукерберг, засновник та генеральний директор соціальної мережі Facebook.



1993 – створено економічну спілку СНД.



2009 – запущено на орбіту телескоп «Гершель», названий на честь британського астронома Вільяма Гершеля.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Ісидор, Леонтій, Максим, Микита.



за Юліанським календарем: Герасим, Гнат, Єремія, Макар, Марк, Ніна, Тамара, Юхим.