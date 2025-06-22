22.06.2025 07:30 Рита Парфенова

22 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.





22 червня 1941 року Німеччина без оголошення війни напала на Радянський Союз. Першими нашестя загарбників відчули українські землі.



Київ почали бомбити близько четвертої ранку 22 червня: заводи, військові аеродроми, мости. Під час першого нальоту загинули 25 людей, 76 – отримали поранення.



У Криму війна почалася раніше, ніж перші бомби впали інші міста Союзу. Так, Севастополь о 3 годині 48 хвилині ранку, за 12 хвилин до офіційного початку війни, зазнав перших втрат.



Сумний список населених пунктів України, стертих з землі гітлерівцями, включає понад 250 сіл. Жертвами окупантів ставали не лише особи, причетні до руху Опору, а й ті, хто не становив жодної потенційної загрози режиму – діти, жінки, люди похилого віку, хворі. За окремим планом знищувалися пацієнти неврологічних диспансерів, тяжкохворі.



Справжніми конвеєрами смерті стали "робітники", "трудові" табори, гетто та табори для військовополонених, яких в Україні налічувалося близько 230.



Жахливою трагедією мільйонів жителів України стала їхня примусова депортація. Загалом з України до Німеччини та інших країн загарбники вивезли від 2,4 до 2,8 мільйонів мирних громадян, що становило майже 80% усіх депортованих нацистами радянських людей.



Українці зі зброєю в руках зробили величезний внесок у розгром нацистської Німеччини. Під час війни кожний п'ятий українець загинув. Але це далеко не остаточні дані. Над їх уточненням у міру надходження нових матеріалів ще тривалий час працюватимуть вчені, громадські організації, військкомати – всі ті, кому дорога пам'ять про кожну людину, яку забрала від нас війна.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.



Наші предки вважали, що цей день ідеальний для прибирання в будинку та садових робіт. Ввечері звичайно ходили в гості і робили один для одного маленькі приємні сюрпризи.



Що не можна робити 22 червня

лаятися і сваритися, тому що конфлікт буде затяжним;

ходити до лазні — наші предки вірили, що нечисть може нашкодити;

вирушати у далеку дорогу — подорож вдалою не буде.

За Юліанським календарем, 22 червня православні християни вшановують пам’ять святителя Кирила Олександрійського, архієпископа.



Вважається, що цього дня літо повністю вступає у свої права. Після літнього сонцестояння дні поступово починають зменшуватися. Наші пращури вірили, що сонце в ці дні віддає силу землі, тому проводили різні обряди, щоб задобрити його та отримати багатий урожай.



Що не можна робити:

лаятися та сваритися — інакше може статися пожежа;

працювати з рослинами. Це не найкращий час для посадки чи пересадження.

Також цього дня

У 1633 році в домініканському монастирі святої Мінерви Галілео Галілей на колінах зрікся своїх світоглядів на тому самому місці, де Джордано Бруно вислухав смертний вирок.



1675 – англійський король Карл II заснував обсерваторію у Грінвічі. Меридіан, який проходив через неї, було прийнято англійськими моряками за точку відліку. До цього часу і ще багато років після нульового меридіана вибиралася довгота порту відбуття або столиці відповідної держави. Лише наприкінці XIX століття міжнародне співтовариство дійшло згоди вважати нульовим Грінвічський меридіан.



1856 – народився Генрі Хаггард, англійський письменник, автор «Копій царя Соломона».



1863 – народився Георгій Вульф, російський фізик, творець рентгенівської спектроскопії.



1898 – народився Еріх Марія Ремарк, німецький письменник («Три товариші», «Тріумфальна арка»).



1906 – народився Біллі Уайлдер, американський кінорежисер, володар чотирьох «Оскарів» («У джазі лише дівчата», «Сабрина», «Квартира»).



1921 – набула чинності перша радіотрансляційна мережа.



1936 – народився Кріс Крістофферсон, американський співак, актор («Зірка народилася», «Конвой», «Блейд»).



1942 – у Києві відбувся так званий «матч смерті» між футболістами київського «Динамо» та німецького «Люфтваффе» (кияни виграли з рахунком 5:3).



1946 – народився Роберт Лінн Аспрін, американський письменник-фантаст.



1949 – народилася Меріл Стріп, американська актриса, володарка 3 «Оскарів».



1964 – народився Ден Браун, автор інтелектуальних детективів, трилерів («Код Да Вінчі», «Ангели та Демони»).



1965 – народився Уве Болл, німецький режисер, переважно відомий своїми екранізаціями комп'ютерних ігор. За малобюджетні «кіношедеври» його навіть іноді називають «Найгіршим режисером усіх часів і народів».



1978 – був виявлений супутник Плутона, Харон.



1986 – аргентинський футболіст Дієго Марадона забив гол «рукою бога» у ворота збірної Англії на Чемпіонаті світу з футболу у Мексиці.



1996 – випущено комп'ютерну гру «Quake».

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Анастасія, Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян.



за Юліанським календарем: Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа, Олександр, Олексій, Рафаїл, Текла.