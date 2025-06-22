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22.06.2025  08:14   Рита Парфенова

На Харківщині внаслідок обстрілів загинув 77-річний чоловік

Протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.


На фото: с. Старий Салтів
Фото: Прокуратура Харківської області

За минулу добу під ворожими обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області. Як повідомили в офіційних джерелах, у селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 77-річний мирний мешканець, передає РЕДПОСТ.

Окупанти активно використовували широкий арсенал озброєння, зокрема:

  • 42 некеровані авіаційні ракети,
  • 7 керованих авіабомб (КАБ),
  • 1 авіабомбу ФАБ-500,
  • 2 дрони-камікадзе типу «Шахед»,
  • 1 БпЛА «Молнія»,
  • 3 ударні fpv-дрони.

Унаслідок атак пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури. У селі Козача Лопань Харківського району зафіксовано руйнування приватного будинку. У Старому Салтові пошкоджені вікна багатоповерхівки та один легковий автомобіль.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 червня близько 17:05 російський ударний безпілотник поцілив поблизу багатоквартирного житлового будинку в селищі Старий Салтів Чугуївського району.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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