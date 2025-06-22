На Харківщині внаслідок обстрілів загинув 77-річний чоловік

Протягом минулої доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, безпілотники та fpv-дрони.
За минулу добу під ворожими обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області. Як повідомили в офіційних джерелах, у селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 77-річний мирний мешканець, передає РЕДПОСТ.
Окупанти активно використовували широкий арсенал озброєння, зокрема:
Унаслідок атак пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури. У селі Козача Лопань Харківського району зафіксовано руйнування приватного будинку. У Старому Салтові пошкоджені вікна багатоповерхівки та один легковий автомобіль.
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