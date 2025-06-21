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21.06.2025  21:20   

Прокурори зафіксували наслідки ворожої атаки БпЛА по Чугуївському району

21 червня близько 17:05 російський ударний безпілотник поцілив поблизу багатоквартирного житлового будинку в селищі Старий Салтів Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
77-річний чоловік отримав поранення. На жаль, у кареті екстреної медичної допомоги постраждалий помер.
 
 
Пошкоджено автомобіль, припаркований у дворі будинку, у квартирах вибито вікна.
 
 
Попередньо встановлено, що для атаки ворог застосував БпЛА «Молния».
 
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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