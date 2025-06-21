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21.06.2025  21:42   Дмитро Колонєй

Шашлик із картоплі: пряна закуска для пікніка

Навіть звичайну запечену картоплю можна зробити цікавіше.

 
Як пише РЕДПОСТ, шашлик - це не тільки м'ясо. Якщо хочеться чогось незвичайного чи потрібний цікавий гарнір до основної страви на грилі, спробуйте приготувати шашлик із картоплі. Ароматний маринад з розмарином, легкі нотки білого вина та рум'яна скоринка перетворюють звичайну картоплю на справжню родзинку столу.
 

Шашлик із картоплі

 

Продукти:

  • 1 кг картоплі
  • 100 мл води
  • 100 г майонезу
  • 50 мл білого вина
  • 2 ч.л.
  • спеції за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Нарізати картоплю на четвертинки.
  2. Залити картоплю водою.
  3. Відправити картопля в духовку або мікрохвильову піч на 15 хвилин, щоб вона трохи розм'якшилася.
  4. Змішати майонез, біле вино, розмарин та спеції.
  5. Замаринувати картоплю у цій суміші мінімум на 1 годину.
  6. Нанизати картоплю на шпажки.
  7. Обсмажити картопля на грилі до золотистої скоринки та повної готовності.
 
Тэги:  рецепт, закуска, пікнік
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