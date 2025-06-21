Шашлик із картоплі: пряна закуска для пікніка

В этот день

Гороскоп на 22 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять уникати радикальних змін і необачних експериментів. Краще дотримуватися перевірених методів і консервативних рішень – саме так ви досягнете бажаного найкоротшим шляхом.

Прогноз погоди у Харкові на 22 червня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.