21.06.2025 21:42 Дмитро Колонєй
Шашлик із картоплі: пряна закуска для пікніка
Навіть звичайну запечену картоплю можна зробити цікавіше.
Як пише РЕДПОСТ
, шашлик - це не тільки м'ясо. Якщо хочеться чогось незвичайного чи потрібний цікавий гарнір до основної страви на грилі, спробуйте приготувати шашлик із картоплі. Ароматний маринад з розмарином, легкі нотки білого вина та рум'яна скоринка перетворюють звичайну картоплю на справжню родзинку столу.
Шашлик із картоплі
Продукти:
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1 кг картоплі
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100 мл води
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100 г майонезу
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50 мл білого вина
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2 ч.л.
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спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати картоплю на четвертинки.
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Залити картоплю водою.
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Відправити картопля в духовку або мікрохвильову піч на 15 хвилин, щоб вона трохи розм'якшилася.
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Змішати майонез, біле вино, розмарин та спеції.
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Замаринувати картоплю у цій суміші мінімум на 1 годину.
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Нанизати картоплю на шпажки.
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Обсмажити картопля на грилі до золотистої скоринки та повної готовності.
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