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20.06.2025  21:36   Дмитро Колонєй

Рибні котлети в мексиканському стилі: з лаймом, спеціями та гостринкою

Яскрава та дуже ароматна страва, яка внесе нові фарби в звичне рибне меню.

Як приготувати рибні котлети в мексиканському стилі з лаймом та спеціями: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, пряний аромат кориці та кмину, свіжість лайма, гострота перцю та зелень кінзи роблять страву насиченою та незвичайною. Такі котлети відмінно підходять для подачі з овочевим салатом або коржиками.
 

Рибні котлети у мексиканському стилі

 

Продукти:

 
  • 450 г філе риби
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • щіпка кориці
  • дрібка кмину
  • 3 скибочки батона
  • 1 яйце
  • половина лайма
  • 1 гострий перець
  • пучок кінзи
  • сіль
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Дрібно нарубати цибулю та часник.
  2. Обсмажити цибулю з часником, корицею та кмином до золотистого кольору.
  3. Подрібнити в крихту 1 скибочку хліба.
  4. Додати до цибулі.
  5. Дрібно нарізати рибу, гострий перець та кінзу ножем.
  6. Збризкати рибу соком лайма.
  7. Змішати рибу з цибульною сумішшю, яйцем та сіллю.
  8. Подрібнити скибочки хліба, що залишилися, в крихту.
  9. Сформувати котлети.
  10. Обваляти їх у хлібних крихтах із зеленню.
  11. Запекти в духовці при 180 С 40 хвилин або обсмажити на сковороді до готовності.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати часниковий соус на кефірі за 3 хвилини.

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Тэги:  рецепт, котлети, риба, цибуля, яйця, часник, сіль
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