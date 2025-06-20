20.06.2025 21:36 Дмитро Колонєй
Рибні котлети в мексиканському стилі: з лаймом, спеціями та гостринкою
Яскрава та дуже ароматна страва, яка внесе нові фарби в звичне рибне меню.
Як пише РЕДПОСТ
, пряний аромат кориці та кмину, свіжість лайма, гострота перцю та зелень кінзи роблять страву насиченою та незвичайною. Такі котлети відмінно підходять для подачі з овочевим салатом або коржиками.
Рибні котлети у мексиканському стилі
Продукти:
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450 г філе риби
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1 цибулина
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1 зубчик часнику
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щіпка кориці
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дрібка кмину
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3 скибочки батона
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1 яйце
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половина лайма
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1 гострий перець
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пучок кінзи
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сіль
Покроковий рецепт приготування:
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Дрібно нарубати цибулю та часник.
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Обсмажити цибулю з часником, корицею та кмином до золотистого кольору.
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Подрібнити в крихту 1 скибочку хліба.
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Додати до цибулі.
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Дрібно нарізати рибу, гострий перець та кінзу ножем.
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Збризкати рибу соком лайма.
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Змішати рибу з цибульною сумішшю, яйцем та сіллю.
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Подрібнити скибочки хліба, що залишилися, в крихту.
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Сформувати котлети.
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Обваляти їх у хлібних крихтах із зеленню.
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Запекти в духовці при 180 С 40 хвилин або обсмажити на сковороді до готовності.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати часниковий соус на кефірі за 3 хвилини.
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