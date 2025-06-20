Рибні котлети в мексиканському стилі: з лаймом, спеціями та гостринкою

Гороскоп обіцяє плідний день для роботи та покращення матеріального становища. Це вдалий момент для рішучих і енергійних дій!

До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.