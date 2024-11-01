    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Яскравий та швидкий овочевий салат із копченою рибою
01.11.2024  21:53   Дмитро Колонєй

Яскравий та швидкий овочевий салат із копченою рибою

Смачна, корисна, бюджетна та легка страва, яка може стати повсякденною.

Як приготувати швидкий овочевий салат із копченою рибою
 
Як пише РЕДПОСТ, ситні салати з копченою рибою ще й універсальні, бо можуть стати дуже вдалим доповненням будь-якого святкового або повсякденного столу. А цей рецепт, зберігаючи всі вищевказані позитивні якості, до того ж ще й до смішного простий і готується дуже швидко.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

 

Овочевий салат із копченою рибою

 

Продукти: 

 
  • 150 г капусти, 
  • 150 г копченої риби, 
  • 1 огірок, 
  • 1 помідор, 
  • 1 пучок зеленої цибулі, 
  • 1 пучок петрушки.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Довільно нарізати всі інгредієнти середніми шматочками.
  2. Подрібнити зелень. 
  3. Змішати всі інгредієнти
  4. Заправити салат олією або соєвим соусом.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати фаршировані яйця "Павучки" на Хелловін..

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 

 

Тэги:  рецепт, салат, капуста, риба, огірки, помідори, цибуля, петрушка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.11 Кулінарні рецепти Готуємо німецький картопляний салат 16.11 Кулінарні рецепти Гострий курча під шоколадним соусом по-мексиканськи 15.11 Кулінарні рецепти Тушкована капуста з м'ясом та яблуками
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 