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21.11.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо мінтай з апельсином у духовці

У цієї стриви є цікава особливість – апельсинова сіль.

 
Як пише РЕДПОСТ, ця страва підійде як для звичайного меню, так і для святкового.
 
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Мінтай з апельсином у духовці

Продукти:

 

  • 4 філе мінтаю,
  • 1 апельсин,
  • 100 г солі,
  • 3 гілочки петрушки,
  • 100 г панірувальних сухарів,
  • 5 ст. рослинного масла.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Подрібнити в блендері сіль із апельсиновою цедрою.
  2. Змішати 2 ложки цієї солі з сухарями та рубаною петрушкою.
  3. Змастити форму олією,
  4. Викласти філе мінтаю
  5. Зверху додати цю суміш.
  6. Збризкати кожне філе ще ложкою олії.
  7. Запікати мінтай 20-25 хвилин|мінути| в духовці при 180 градусах.
Смачного!
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати .фрикадельки у соусі з томатного соку.

 

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Тэги:  рецепт, риба, мінтай, духовка, апельсинова сіль, апельсие, масло, зелень, петрушка
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