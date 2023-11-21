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21.11.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Ветеринарне, Бударки Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що соціальному працівнику на службі окупантів повідомлено про підозру.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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