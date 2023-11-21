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21.11.2023  20:20   Віталій Хінєвіч

Харківʼяни стали чемпіонами України з греко-римської боротьби

Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих відбувся 18-19 листопада у Полтаві. У доробку харківських борців 4 золоті, 1 срібна і 2 бронзові медалі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Андрій Кулик святкував перемогу у ваговій категорії до 72 кг. У фіналі він переміг Сергія Грушина з Київської області. Бронзу виграв ще один представник Харкова Дмитро Васильєв. 
 
У ваговій категорії до 82 кг у боротьбу за золото вели харківʼяни Руслан Конєв та Руслан Абдієв. Перемогу одержав Конєв. 
 
 
Ярослав Фільчаков (- 87 кг) і Михайло Вишнивецький (130 кг) у фінальних сутичках обіграли суперників з Дніпра Олексія Осняча і Владислава Вороного відповідно. Третє місце у найважчій вазі серед греко-римлян дісталося ще одному представникові Харкова Владиславу Коваленку.
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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