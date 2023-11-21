Харківʼяни стали чемпіонами України з греко-римської боротьби

Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих відбувся 18-19 листопада у Полтаві. У доробку харківських борців 4 золоті, 1 срібна і 2 бронзові медалі.
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Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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