21.11.2023 20:20 Віталій Хінєвіч

Харківʼяни стали чемпіонами України з греко-римської боротьби

Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих відбувся 18-19 листопада у Полтаві. У доробку харківських борців 4 золоті, 1 срібна і 2 бронзові медалі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Андрій Кулик святкував перемогу у ваговій категорії до 72 кг. У фіналі він переміг Сергія Грушина з Київської області. Бронзу виграв ще один представник Харкова Дмитро Васильєв.

У ваговій категорії до 82 кг у боротьбу за золото вели харківʼяни Руслан Конєв та Руслан Абдієв. Перемогу одержав Конєв.

Ярослав Фільчаков (- 87 кг) і Михайло Вишнивецький (130 кг) у фінальних сутичках обіграли суперників з Дніпра Олексія Осняча і Владислава Вороного відповідно. Третє місце у найважчій вазі серед греко-римлян дісталося ще одному представникові Харкова Владиславу Коваленку.

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