Соціальному працівнику на службі окупантів повідомлено про підозру

На Харківщині викрито колаборантку, яка оцінювала соціальні потреби населення під час окупації Куп’янщини.
Колаборантка виконувала такі обов'язки:
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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