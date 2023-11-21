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21.11.2023  13:19   Рита Парфенова

Соціальному працівнику на службі окупантів повідомлено про підозру

На Харківщині викрито колаборантку, яка оцінювала соціальні потреби населення під час окупації Куп’янщини.

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Дізнанням встановлено, що 43-річна мешканка смт Великий Бурлук під час окупації населеного пункту добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Жінка добровільно обійняла посаду «и. о. специалиста по социальной работе» у так званому «Территориальном центре социального обслуживания ВГА Купянского района».

Колаборантка виконувала такі обов'язки:

  • проводила оцінку потреб у наданні соціальних послуг,
  • складала акти оцінки потреб,
  • готувала відповідні пакети документів.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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