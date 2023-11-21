21.11.2023 12:28 Рита Парфенова

Солодкі подарунки: скільки коштує свято у Харкові

Напередодні зимових свят в Харкові проведено аналіз цін на подарункові набори солодощів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.

Відзначено, що що вартість набору залежить від ваги, складу, виробника, оформлення тощо.



У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 75 грн/100 г до 370 грн/850 г, а шоколадні фігурки - від 30 грн/шт.

Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю (йде в комплекті), коштують від 150 до 350 грн.

Адвент-календарі з шоколадками та цукерками коштують від 200 до 470 грн.



Як відомо, цикл зимових свят починає День святого Миколая, який після переходу України на новоюліанський календар відзначатиметься 6 грудня.

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