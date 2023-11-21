    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Солодкі подарунки: скільки коштує свято у Харкові
21.11.2023  12:28   Рита Парфенова

Солодкі подарунки: скільки коштує свято у Харкові

Напередодні зимових свят в Харкові проведено аналіз цін на подарункові набори солодощів.

новорічні набори солодощів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.

Відзначено, що що вартість набору залежить від ваги, складу, виробника, оформлення тощо.

У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 75 грн/100 г до 370 грн/850 г, а шоколадні фігурки - від 30 грн/шт.

Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю (йде в комплекті), коштують від 150 до 350 грн.

Адвент-календарі з шоколадками та цукерками коштують від 200 до 470 грн.

Як відомо, цикл зимових свят починає День святого Миколая, який після переходу України на новоюліанський календар відзначатиметься 6 грудня.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ надавав прогнози аналітиків, як зміняться ціни на продукти на ринку України.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ціна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 Економіка та промисловість Їжа від застуди: скільки у Харкові коштують продукти з вітаміном С 17.09 Економіка та промисловість Зростають у ціні два популярних продукта 03.09 Економіка та промисловість Восени подорожчають п'ять груп продуктів: які та в чому причини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 