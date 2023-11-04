04.11.2023 20:11 Дмитро Колонєй

Зміняться ціни на продукти: які саме та як

Експерт надав прогноз щодо руху цін на ринку України.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Bizagro, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка дав проноз щодо цін на продукти

Овочі та фрукти

Знизиться вартість цибулі, моркви, капусти протягом тижня або двох.

Цибуля

Наразі вартість кілограма цибулі коливається від 13 до 15 грн.

Ціна буде збільшуватися. Але такої, як минулого року, ми не побачимо. У нас весною була імпортна продукція, а тоді в імпортних поставників також були проблеми з виробництвом, і тому це позначилось і на нас. Наступного року навесні ціна ще може збільшуватися, і ми ще можемо побачити вартість у 40 гривень за кілограм.

Яблука

Слід очікувати суттєвого здорожчання яблук.

Чому подорожчають яблука

Наразі в Європі спостерігається тенденція до зменшення їх виробництва.

В Україні цьогоріч також невеликий урожай яблук.

Попит на яблука від переробних комплексів.

Наразі яблука вже подорожчали на 30%-40% проти торішніх цін у цей же час. Навесні ж вони можуть здорожчати суттєво.

Яйця

Сезонність вплинула і на вартість яєць: якщо влітку в супермаркетах можна було зустріти вартість десятка яєць у межах 32-35 гривень, то сьогодні їх ціна коливається від 45 до 60-70 грн за десяток.

Ппосадка курей дійсно набирає обертів і Україна виходить на торішні показники у поголів’ї, наближаючись до 2021 року.

До кінця року реальна вартість може встановитись в середньому на позначці 60-70 грн. ми можемо побачити схожі цифри у вартості яєць, як і минулого року.

Чому можуть подорожчати яйця

Виробництво яєць є меншим, ніж минулого року.

Приватні господарства зменшують пропозицію на ринку.

Україна є одним із найбільших експортерів яєць у Євросоюз. Ми стабільно експортуємо великі партії.

Зросла собівартість виробництва, особливо по затратах на електроенергію. Наразі трохи стримує ціни ще низька вартість кормів та протеїнових компонентів..

Крупи

Гречка влаштовує дивовижні “цінові стрибки”. На перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки. Але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто. Рис Саме ця крупа може здорожчати. но не раніше середини зими, коли Україна збільшуватиме імпортні постачання багатьох категорій товарів Чому може подорожчати рис Його виробництво в Одеській області дещо зменшилося.

В переважній більшості ми залежні від імпортних постачань.

В найбільших країн-виробників рису також були кліматичні проблеми, що призвело до зниження його виробництва. М’ясо Свинина В найближчий місяць суттєвих змін не передбачається. Вартість свинини з початку року, за даними Мінфіну, зросла зі 167 грн до 203 грн. Протягом вересня-жовтня її постачання в Україну значно зросли. Яловичина Стабільно тримається в ціні. На це певною мірою впливає і купівельна спроможність громадян, яка є дещо обмеженою. Курятина Ціни на неї дещо просіли. Зокрема, вартість тушки стартує від 70 грн/кг, філе – від 135 грн/кг.

В найближчий місяць ми суттєвих змін на м’ясо мати не будемо. Але протягом листопада ціни можуть збільшитись шляхом витрат на електроенергію. В загальному, до 5% від поточної ціни”, – каже експерт.