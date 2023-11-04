04.11.2023 20:48

У Харкові відкрилась виставка про боротьбу українців за світло (фото)

У Харкові відкрилась виставка "Сміливі нести світло". Фотографії розповідають про те, як українці працювали в режимі блекаутів і боролись за швидше їх подолання.





Фотовиставка «Сміливі нести світло» реалізується в рамках презентації однойменної книги, яка вміщує фотографії понад 30 українських фотографів, що впродовж осені 2022, зими та весни 2023 року фіксували енергетичну кризу внаслідок ураження українських інфраструктурних об’єктів російськими військовими. Фотовиставка «Сміливі нести світло» реалізується в рамках презентації однойменної книги, яка вміщує фотографії понад 30 українських фотографів, що впродовж осені 2022, зими та весни 2023 року фіксували енергетичну кризу внаслідок ураження українських інфраструктурних об’єктів російськими військовими.

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