У Харкові відкрилась виставка про боротьбу українців за світло (фото)

У Харкові відкрилась виставка "Сміливі нести світло". Фотографії розповідають про те, як українці працювали в режимі блекаутів і боролись за швидше їх подолання.
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Переговори та організаційні питання – ось що здатне принести прибуток. День дуже вдалий для просування своїх ідей.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці піде дрібний дощ. Вдень та ввечері - без опадів.
Сьогодні своє професійне свято святкують працівники залізничного транспорту України.
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