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04.11.2023  20:48   

У Харкові відкрилась виставка про боротьбу українців за світло (фото)

У Харкові відкрилась виставка "Сміливі нести світло". Фотографії розповідають про те, як українці працювали в режимі блекаутів і боролись за швидше їх подолання.

Харків

Фотовиставка «Сміливі нести світло» реалізується в рамках презентації однойменної книги, яка вміщує фотографії понад 30 українських фотографів, що впродовж осені 2022, зими та весни 2023 року фіксували енергетичну кризу внаслідок ураження українських інфраструктурних об’єктів російськими військовими.

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Тэги:  харків, виставка
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