Привітання Ігоря Терехова з Днем гідності та свободи

Харківський міський голова Ігорь Терехов привітав харків'ян і всіх українців з Днем гідності та свободи.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«Гідність та свобода. Ці поняття близькі серцю кожного українця. Вони визначають сутність нашої нації, її силу, незламність та готовність у будь-яких обставинах відстоювати свої права.
Захищаючись від російського агресора, Україна сьогодні знову бореться за свою свободу та незалежність. Метр за метром наші відважні захисники та захисниці визволяють окуповані території, доводячи, що українці - нація гідних людей. Ми гідні поваги та честі. Ми гідні самостійно обирати вектор розвитку нашої держави та бути щасливими на своїй рідній землі. Це аксіома, і нехай про це знає весь світ!
Дякую всім за цю боротьбу! Дякую за вашу честь, єдність та згуртованість! Дякую за вашу сміливість та відвагу! Дякую за те, що в надскладних умовах ви продовжуєте відстоювати гідність та свободу України! Зі святом, непереможні!», – говориться у привітанні.
Комментариев: 0
Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без опадів.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
влажность:
давление:
ветер: