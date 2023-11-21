21.11.2023 12:06 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем гідності та свободи

Харківський міський голова Ігорь Терехов привітав харків'ян і всіх українців з Днем гідності та свободи.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.



«Гідність та свобода. Ці поняття близькі серцю кожного українця. Вони визначають сутність нашої нації, її силу, незламність та готовність у будь-яких обставинах відстоювати свої права.



Захищаючись від російського агресора, Україна сьогодні знову бореться за свою свободу та незалежність. Метр за метром наші відважні захисники та захисниці визволяють окуповані території, доводячи, що українці - нація гідних людей. Ми гідні поваги та честі. Ми гідні самостійно обирати вектор розвитку нашої держави та бути щасливими на своїй рідній землі. Це аксіома, і нехай про це знає весь світ!



Дякую всім за цю боротьбу! Дякую за вашу честь, єдність та згуртованість! Дякую за вашу сміливість та відвагу! Дякую за те, що в надскладних умовах ви продовжуєте відстоювати гідність та свободу України! Зі святом, непереможні!», – говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів у єфірі телемарафону, де стоятиме новорічна ялинка у Харкові цього року..