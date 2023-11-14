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14.11.2023  16:24   Дмитро Колонєй

Стало відомо, де встановлять новорічну ялинку у Харкові

Про це розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.


Стало відомо, де встановлять новорічну ялинку у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов розповів у єфірі телемарафону, де стоятиме новорічна ялинка у Харкові цього року:
 
«Торік ми встановили ялинку на станції метро, де проводили концерти для дітей. Тож продовжимо цю традицію. Встановимо ялинку, прикрасимо станції та зробимо все, щоб наші діти відчули свято, незважаючи на воєнний час», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Нагадаємо, прикрашанням станцій метрополітену займаються працівники Центрального парку з використанням декорацій, що знаходяться на балансі КП. Роботи планують завершити до початку грудня.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілами завдав Харкову збитків на 9,5 млрд дол. США.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, новий рік, харків
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