Стало відомо, де встановлять новорічну ялинку у Харкові

Про це розповів в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.
Комментариев: 0
Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Вранці у Харкові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
влажность:
давление:
ветер: