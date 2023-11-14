14.11.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі Харкова змінюють водоводи

Бригади комплексу «Харківводопостачання» з початку року замінили понад 1 км трубопроводів холодної води у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, ведеться комплексне відновлення 96 метрів аварійної ділянки діаметром 300 мм на вулиці Магістральній.

Як повідомив начальник районної служби Олександр Сірко, працюють спільно з бригадою ділянки з перекладання та санації водопровідних мереж.

«Цей водовід забезпечує водопостачання мешканців Холодногірського району та селища Залютине. Після низки ремонтів, вирішили перекласти цю технічно зношену гілку трубопроводу. Заміну спланували без вимкнення абонентів. Роботи проводимо в дуже стислих умовах, плюс поруч розташовані зливові комунікації та сама територія під великим кутом нахилу. Для оперативного та своєчасного виконання завдання зварювальні та укладальні етапи проводили щодня, навіть у вихідні дні.

На сьогодні завершили укладання трубопроводу та продовжуємо благоустрій місця робіт. Оновлюємо сучасними та якісними матеріалами. Також, намітили капітальний ремонт оглядового колодязя із заміною обладнання та пожежного гідранту. Водопостачання буде вимкнено лише на короткий період перепідключення між мережами», – зазначив Олександр Сірко.

За його словами, у Холодногірському районі об'єкти водопостачання перебувають під постійним контролем. Зокрема, з початку року відремонтували 315 водорозбірних колонок, встановили 35 засувок та 9 нових пожежних гідрантів, замінили 52 люки.

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