14.11.2023 15:05 Віталій Хінєвіч
Через ремонтні роботи в частині Харкова відключать водопостачання
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що через проведення ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Академіка Богомольця, передає РЕДПОСТ .
З 09:00 до 24:00 15 листопада буде тимчасово припинено водопостачання абонентів наступних вулиць:
Новобаварський район, багатоквартирні будинки:
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вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22,
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вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76,
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вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41,
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вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174;
приватний сектор:
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вул. Федьдшерська,
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вул. Жутівська,
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вул. Сущенська,
-
вул. Службова,
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вул. Лютівська,
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вул. Текстільна,
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вул. Москалівська,
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пров. Кубраківський,
-
пров. Орача,
-
вул. Орача,
-
пров. Краматорський,
-
вул. Світланівська,
-
вул. Борова,
-
вул. Торгова,
-
вул. Пилипівська,
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вул. Арсенальна,
-
вул. Ключова,
-
вул. Крівомазова,
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пров. Радянський,
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пров. Єреміївський.
Основ’янський район, приватний сектор:
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вул. Біологічна,
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вул. Диканівська.
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.
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