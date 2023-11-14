14.11.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Через ремонтні роботи в частині Харкова відключать водопостачання

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що через проведення ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Академіка Богомольця, передає РЕДПОСТ .

З 09:00 до 24:00 15 листопада буде тимчасово припинено водопостачання абонентів наступних вулиць:

Новобаварський район, багатоквартирні будинки:

вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22,

вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76,

вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41,

вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174;

приватний сектор:

вул. Федьдшерська,

вул. Жутівська,

вул. Сущенська,

вул. Службова,

вул. Лютівська,

вул. Текстільна,

вул. Москалівська,

пров. Кубраківський,

пров. Орача,

вул. Орача,

пров. Краматорський,

вул. Світланівська,

вул. Борова,

вул. Торгова,

вул. Пилипівська,

вул. Арсенальна,

вул. Ключова,

вул. Крівомазова,

пров. Радянський,

пров. Єреміївський.

Основ’янський район, приватний сектор:

вул. Біологічна,

вул. Диканівська.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.

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