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14.11.2023  15:05   Віталій Хінєвіч

Через ремонтні роботи в частині Харкова відключать водопостачання

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що через проведення ремонтних робіт на водоводі D=800 мм на вулиці Академіка Богомольця, передає РЕДПОСТ .

 
З 09:00 до 24:00 15 листопада буде тимчасово припинено водопостачання абонентів наступних вулиць:
 
Новобаварський район, багатоквартирні будинки:
 
  • вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22,
  • вул. Селянська,18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76,
  • вул. Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 
  • вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174; 
приватний сектор:
 
  • вул. Федьдшерська, 
  • вул. Жутівська, 
  • вул. Сущенська, 
  • вул. Службова, 
  • вул. Лютівська, 
  • вул. Текстільна, 
  • вул. Москалівська, 
  • пров. Кубраківський,
  • пров. Орача, 
  • вул. Орача, 
  • пров. Краматорський, 
  • вул. Світланівська, 
  • вул. Борова,
  •  вул. Торгова, 
  • вул. Пилипівська, 
  • вул. Арсенальна, 
  • вул. Ключова,
  •  вул. Крівомазова, 
  • пров. Радянський, 
  • пров. Єреміївський.
Основ’янський район, приватний сектор: 
 
  • вул. Біологічна, 
  • вул. Диканівська.
На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал». Телефон для довідок: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі під Харковом тимчасово відключать газ.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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