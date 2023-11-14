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14.11.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові встановлять низку меморіальних дошок

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 14 листопада, підтримав встановлення низки меморіальних дошок, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема, надано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків загиблим випускникам харківських шкіл, які захищали Україну від російського агресора. Для увічнення пам’яті про них на фасадах закладів загальної середньої освіти будуть встановлені 13 меморіальних дошок. 
 
Також було ухвалене рішення про встановлення меморіальної дошки Почесному громадянину міста Харкова, колишньому директору Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України Петру Волошину на фасаді будівлі на вул. Академіка Павлова, 46. 
 
Крім того, меморіальними дошками увічнять пам’ять скульптора Сейфаддіна Гурбанова та колишнього першого заступника начальника Харківського військового університету Михайла Пічугіна. Пам’ятні знаки встановлять, відповідно, на вул. Мистецтв, 8 та вул. Коломенській, 15.
 
Також виконком ухвалив рішення про встановлення пам’ятного знаку працівникам-героям КП «Харківські теплові мережі» на перехресті вул. Мефодіївської та пр. Героїв Харкова.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині встановлені особи російських окупантів, причетних до вбивства письменника Володимира Вакуленка.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  меморіальна дошка, харків
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