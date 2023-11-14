14.11.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У пів мільйона українців діагностовано цукровий діабет у 2023 році – МОЗ

Цього року 531 200 людей в Україні отримали діагноз «цукровий діабет», минулого року – 489 934, передає РЕДПОСТ .

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що станом на зараз за програмою «Доступні ліки» українці можуть отримати 72 препарати інсуліну. У 2023 році було виписано 1 111 575 рецептів на інсуліни, з них погашено – 1 057 848. Загалом, з початку 2023 року Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,5 мільярда гривень аптекам за інсуліни, відпущені за програмою реімбурсації.

Крім того, з жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для глюкометрів за програмою реімбурсації. Їх можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою Це залежить від того, який бренд обере пацієнт відповідно до свого глюкометра. На сьогодні на них було виписано вже більше як 3300 рецептів. Перелік реімбурсації включає 23 найменування брендів тест-смужок.

Також для пацієнтів із діагнозом «цукровий діабет» доступна низка безоплатних послуг у межах Програми медичних гарантій, а саме:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

перевірка рівня глюкози в крові;

перевірка загального рівня холестерину;

рецепти за програмою «Доступні ліки» для лікування цукрового діабету II типу та препарати інсуліну для лікування діабету I типу, тест-смужки для глюкометра.

Кожен українець, який уклав декларацію із сімейним лікарем, має право пройти безоплатну діагностику на цукровий діабет.

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