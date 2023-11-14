14.11.2023 14:02 Рита Парфенова

У Харкові жінка просила знайти сина, який пішов із співмешканцем

Правоохоронці Харкова оперативно розшукала чоловіка з дитиною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 листопада близько 00:10 по допомогу до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась 47-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 16:00 пішли з дому її співмешканець разом з 6-річним сином і місце перебування їх не відомо.



На розшук осіб негайно орієнтували особовий склад відділу поліції, зокрема інспекторів ювенальної превенції, співробітників карного розшуку та дільничних офіцерів поліції. Жертвою злочину вони не стали. Життю та здоров’ю хлопця нічого не загрожує.



Вже за кілька годин розшукуваних було знайдено. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.