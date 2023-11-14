    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові жінка просила знайти сина, який пішов із співмешканцем
14.11.2023  14:02   Рита Парфенова

У Харкові жінка просила знайти сина, який пішов із співмешканцем

Правоохоронці Харкова оперативно розшукала чоловіка з дитиною.

У Харкові поліція оперативно розшукала чоловіка з дитиною
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 листопада близько 00:10 по допомогу до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернулась 47-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 16:00 пішли з дому її співмешканець разом з 6-річним сином і місце перебування їх не відомо.

На розшук осіб негайно орієнтували особовий склад відділу поліції, зокрема інспекторів ювенальної превенції, співробітників карного розшуку та дільничних офіцерів поліції. Жертвою злочину вони не стали. Життю та здоров’ю хлопця нічого не загрожує.

Вже за кілька годин розшукуваних було знайдено. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові патрульні допомогли людині та спіймали зловмисника.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.11 Надзвичайні події Знайшли на вокзалі під Харковом зниклого безвісті юного мешканця міста 13.11 Надзвичайні події 15-річний хлопець пішов з дому та гуляв усю ніч по Харкову 08.11 Надзвичайні події З харківської лікарні втік та зник безвісті німий пацієнт зі втратою пам'яті
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 