12.11.2023 17:41 Дмитро Колонєй

Лежав весь у крові: у Харкові патрульні допомогли людині та спіймали зловмисника

Правоохоронці у Харкові розкрили злочин на Москальовці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, 12 листопада 2023 року вночі на вулиці Москалівській поліцейські помітили чоловіка, який лежав посеред дороги в безпорадному стані. Він мав численні тілесні ушкодження, тому патрульні Михайло Голумян та Олексій Капуста одразу кинулись на допомогу. Охоронці порядку негайно викликали швидку та дбали про стан потерпілого до їхнього приїзду, забезпечивши його стабільний стан.

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Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження йому наніс невідомий громадянин, тому передали інформацію у радіоефір та розпочали пошук імовірного нападника. Під час обстеження території, неподалік від місця події, патрульні виявили чоловіка, який, імовірно, причетний до цієї події. На його одязі та руках патрульні виявили характерні сліди крові та пошкодження.

На місце згодом прибула слідчо-оперативна група. Надалі обставини події встановлять слідчі.