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12.11.2023  17:10   

У Харкові пройшов турнір з вільної боротьби (фото)

12 листопада у Харкові пройшов відкритий міський турнір з вільної боротьби серед юнаків памʼяті Заслуженого тренера України Леоніда Дуная.

Харків, спорт
Фото: РЕДПОСТ

Близько ста спортсменів продемонстрували свої професійні прийоми та змагалися за звання переможця турніру, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Турнір проводився під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

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Тэги:  харків, спорт, вільна боротьба
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