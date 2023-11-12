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12.11.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Харківський ліцеїст переміг на Кубку України з таїландського боксу (фото)

Харківський спортсмен привіз з Одеси вищу нагороду престижних змагань.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учень 10 класу Харківського ліцею №12 (Основ’янський район) Вадим Павлов переміг на Кубку України з таїландського боксу, який пройшов в Одесі.

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Він виборов «золото» у віковій групі 14-15 років у ваговій категорії 75 кг.

 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, тайландський бокс
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