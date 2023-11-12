Харківський ліцеїст переміг на Кубку України з таїландського боксу (фото)

Харківський спортсмен привіз з Одеси вищу нагороду престижних змагань.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учень 10 класу Харківського ліцею №12 (Основ’янський район) Вадим Павлов переміг на Кубку України з таїландського боксу, який пройшов в Одесі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Він виборов «золото» у віковій групі 14-15 років у ваговій категорії 75 кг.
Комментариев: 0
У деяких питаннях настав час поставити крапку. Можливо, прийняте рішення виявиться не найкращим із можливих, проте цілком прийнятним.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
У суботу, 12 листопада, у світі відзначають Міжнародний день ергономіки та Всесвітній день боротьби з пневмонією, а в Україні – День виноградаря та винороба.
влажность:
давление:
ветер: