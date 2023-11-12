12.11.2023 18:49 Дмитро Колонєй

У Харкові ділки ошукали університет на 4 мільйони гривень

Підприємство Харкова зобовʼязано повернути гроші Міністерству освіти і науки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, наприкінці жовтня 2021 року між харківським університетом та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії.

Сторони домовились, що ціна за одиницю товару за договором може змінюватись з дотриманням норм, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі».

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У подальшому між підприємством та харківським університетом були укладені додаткові угоди, якими була підвищена ціна на електроенергію.

Підставою збільшення ціни за одиницю товару стали посилання на п.2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якого збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, — не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару.

Водночас, подані відповідачем документи не підтверджують коливання ціни електричної енергії в сторону збільшення, а лише зазначають середню ринкову ціну електричної енергії за 1 МВт/год.

В обґрунтування необхідності підвищення ціни за одиницю товару ТОВ не надано належних підтверджуючих документів. Отже, підприємством не надано жодних документів, з яких можливо було б визначити динаміку ціни у період з часу укладення договору про закупівлю товарів по дату укладення додаткових угод до цієї угоди.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву прокуратури. Тепер ТОВ має сплатити надмірно отримані бюджетні кошти у сумі 3,7 млн грн на користь МОН України.

Триває строк на апеляційне оскарження рішення.