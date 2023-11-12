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12.11.2023  19:09   Дмитро Колонєй

У Харкові горить будинок на Сортировці (відео)

Про пожежу у Харкові інформують соцмережі

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК Труха, палає домівка на Сортировці. Згідно попереднім даним пожежа почалася нещодавно.  Пожженики гасять вогонь.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писва про вибух та пожежу на заправці у Харкові.
 
Источник:   ТК Труха Харків
 Тэги:  пожежа, харків
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