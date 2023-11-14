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14.11.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рецидивіст здійснив серію крадіжок

Сума завданих збитків потерпілим складає близько 12 тисяч гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці довели причетність чоловіка щонайменше до 6 епізодів майнових злочинів.
 
Протягом жовтня до поліції надходили заяви від мешканців Красноградського району про викрадення особистих речей. Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили причетність до злочинів 37-річного місцевого жителя. Раніше він відбував покарання за скоєння майнових та наркозлочинів.
 
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожого обстрілу Харківщини пошкоджена будівля Куп'янського молококомбінату
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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