    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини пошкоджена будівля Куп'янського молококомбінату
14.11.2023  09:51   Рита Парфенова

Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини пошкоджена будівля Куп'янського молококомбінату

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 листопада 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Надзвичайні події Окупанти атакували дронами Харківщину: в Ізюмському районі постраждало цивільне підприємство 13.11 Надзвичайні події Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині 13.11 Надзвичайні події Ворог вдарив ракетами по розважальним комплексам у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 