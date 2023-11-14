14.11.2023 09:51 Рита Парфенова

Внаслідок ворожого обстрілу Харківщини пошкоджена будівля Куп'янського молококомбінату

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.



Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату.



Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 листопада 2023 року.