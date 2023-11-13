13.11.2023 08:05 Рита Парфенова
Понад 10 атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині
Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
-
на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
-
на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак.
Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Петропавлівка та Чернещина. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0