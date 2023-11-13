Понад 10 атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка Харківської області, де наші захисники відбили 11 атак.