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13.11.2023  08:13   Рита Парфенова

Ворог вдарив ракетами по розважальним комплексам у Харкові

12 листопада близько сьомої години вечора у Харкові пролунали вибухи.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району Харкова.  Попередньо, обстріл вівся з ЗКР С300.

Ворожі ракети влучили у зону відпочинку. «Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі», - йдеться у повідомленні. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував, куди цілили окупанти.

 

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ракетний удар, обстріл, харків, агрессия россии
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