Ворог вдарив ракетами по розважальним комплексам у Харкові

12 листопада близько сьомої години вечора у Харкові пролунали вибухи.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Попередньо, обстріл вівся з ЗКР С300.
Ворожі ракети влучили у зону відпочинку. «Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі», - йдеться у повідомленні. На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував, куди цілили окупанти.
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Зірки схилятимуть до енергійних дій, а організм – відпочивати та розслаблятися. Такий внутрішній розлад може вилитися в безглузду метушню та масу непорозумінь.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
13 листопада визнано Всесвітнім днем Доброти.
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