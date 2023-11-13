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13.11.2023  08:39   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі, що сталися внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби зафіксовано 2 пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами. Обидві сталися у Куп’янському районі.

Вранці, близько 06:00, горіла недіюча адміністративна будівля на площі 200 кв.м. у м. Куп’янську.

Вже ввечері, о близько19:00 приліт стався у с. Новоосиновому Курилівської громади. Виникла пожежа у громадському закладі. Її площа склала 30 кв.м. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Жертв і постраждалих немає.

Загалом протягом доби з 12 по 13 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 8 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару попередньо з ЗКР С300 по Шевченківському району Харкова.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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