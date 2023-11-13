Рятувальники Харківщини гасили пожежі, що сталися внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби зафіксовано 2 пожежі, які спричинили окупанти своїми обстрілами. Обидві сталися у Куп’янському районі.
Вранці, близько 06:00, горіла недіюча адміністративна будівля на площі 200 кв.м. у м. Куп’янську.
Вже ввечері, о близько19:00 приліт стався у с. Новоосиновому Курилівської громади. Виникла пожежа у громадському закладі. Її площа склала 30 кв.м. Обидві пожежі були оперативно ліквідовані рятувальниками ДСНС. Жертв і постраждалих немає.
Загалом протягом доби з 12 по 13 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару попередньо з ЗКР С300 по Шевченківському району Харкова.
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