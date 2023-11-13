Фото з місця ракетного удару по Харкову показали у прокуратурі

Правоохоронці Харкова зафіксували наслідки влучання російської ракети по об'єкту цивільного призначення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 12 листопада приблизно о 19:30 війсковими рф було випущено ракети по Шевченківському району міста Харкова.
Зафіксовано влучання на територію цивільного обʼєкта — одного із розважальних комплексів. У результаті обстрілу пошкоджено дахи та каркаси будівель. Правоохоронці, які працювали на місці події, виявили фрагменти ракети, яка належить до типу С-300.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару попередньо з ЗКР С300 по Шевченківському району Харкова.
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