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13.11.2023  08:51   Рита Парфенова

Фото з місця ракетного удару по Харкову показали у прокуратурі

Правоохоронці Харкова зафіксували наслідки влучання російської ракети по об'єкту цивільного призначення.

Новини Харкова: наслідки влучання російської ракети по цивільному обʼєкту

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 12 листопада приблизно о 19:30 війсковими рф було випущено ракети по Шевченківському району міста Харкова.

Зафіксовано влучання на територію цивільного обʼєкта — одного із розважальних комплексів. У результаті обстрілу пошкоджено дахи та каркаси будівель. Правоохоронці, які працювали на місці події, виявили фрагменти ракети, яка належить до типу С-300.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова. Документування наслідків збройної агресії здійснювалося прокурором разом із слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
 
Новини Харкова: наслідки влучання російської ракети по цивільному обʼєкту
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 листопада близько 19:23 ворог завдав ракетного удару попередньо з ЗКР С300 по Шевченківському району Харкова.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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