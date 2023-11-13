Їжа від застуди: скільки у Харкові коштують продукти з вітаміном С

У Харкові проаналізували вартість продуктів із значним вмістом вітаміну С.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.
Відзначено, що з настанням холодів спостерігається зростання попиту на цю категорію товарів.
Тож станом на 13 листопада ціни в середньому становлять:
Калина на ринках коштує від 10 грн за пучок, шипшина – від 25 грн за півлітрову банку.
Ціни на мед залежать від сорту, регіону добування, врожайності, сезону тощо. В супермаркетах мед можна купити від 80 грн/250 г. На ринках асортимент меду більший, ціни стартують від 100 грн/500 г.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ надавав прогнози аналітиків, як зміняться ціни на продукти на ринку України.
Комментариев: 0
Зірки схилятимуть до енергійних дій, а організм – відпочивати та розслаблятися. Такий внутрішній розлад може вилитися в безглузду метушню та масу непорозумінь.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без істотних опадів.
13 листопада визнано Всесвітнім днем Доброти.
влажность:
давление:
ветер: