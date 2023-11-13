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13.11.2023  09:24   Рита Парфенова

Їжа від застуди: скільки у Харкові коштують продукти з вітаміном С

У Харкові проаналізували вартість продуктів із значним вмістом вітаміну С.

продукти з вітаміном С

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.

Відзначено, що з настанням холодів спостерігається зростання попиту на цю категорію товарів.

Тож станом на 13 листопада ціни в середньому становлять:

  • на лимони – 45-80 грн/кг,
  • апельсини – 70-100 грн/кг,
  • імбир – 200-250 грн/кг,
  • часник – 118-180 грн/кг.

Калина на ринках коштує від 10 грн за пучок, шипшина – від 25 грн за півлітрову банку.
 
Ціни на мед залежать від сорту, регіону добування, врожайності, сезону тощо. В супермаркетах мед можна купити від 80 грн/250 г. На ринках асортимент меду більший, ціни стартують від 100 грн/500 г.

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Раніше РЕДПОСТ надавав прогнози аналітиків, як зміняться ціни на продукти на ринку України.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ціна, хареів
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